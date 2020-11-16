شكرا لقرائتكم الإنتاج يسابق الزمن للتعاقد مع حارس مرمى قبل إغلاق باب القيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تسابق لجنة التعاقدات بالانتاج الحربى الزمن للتعاقد مع حارس مرمى مميز قبل غلق باب الانتقالات الصيفية الحالية ، لاسيما بعد أن تعرض أحمد يحيى حارس مرمى الفريق لقطع فى الغضروف بشكل يؤكد غيابه عن إفتتاحية مباريات الموسم الجديد بجانب رغبة عامر عامر حارس مرمى الفريق فى إتخاذ خطوة جديدة فى مشواره مع الساحرة المستديرة بموافقة الانتاج الحربى ، حيث لايتبقى سوى محمد عصام الغندور فى حراسة مرمى النادى وبالتالى لابد من التعاقد مع حارس جديد.

وفى وقت سابق ، أكد خالد مهدى مدير الكرة بنادى الإنتاج الحربى أن ناديه تلقى عرضين للتعاقد مع باسم مرسى مهاجم الفريق أحدهما تونسى وليس من بينهما الزمالك مؤكداً أن الاسماعيلى سبب فشل صفقة انتقال عامر عامر لصفوفه، وقال مهدى فى مداخلة هاتفية لبرنامج ساعة مع شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم :" تلقينا عرضين للتعاقد مع باسم مرسى إحدهم من نادى تونسى والعرض الاخر ليس من الزمالك ولانزال فى مرحلة دراسة هذه العروض لتحديد مصير اللاعب خاصة أن مد فترة القيد منحنا الوقت الكافى للتمهل وحسم الموقف كاملا".

وتابع خالد مهدى :" كل لاعبى الإنتاج الحربى يملكون عروضا مميزة ولكننا نرغب فى الحفاظ على القوام الأساسى فى ظل صعوبة المنافسة بالموسم الجديد".

وعن صفقة انتقال عامر عامر قال خالد مهدى :" الاسماعيلى فاوضنا لضم عامر عامر والحارس استأذن للجلوس مع مسئولى الدراويش للتفاوض معهم وبالفعل وافقنا واتصل بيا عامر وأخبرنى هل يوقع للإسماعيلى خلال الجلسة فطلبت منه الانتظار لحين عقد جلسة بحضور رئيس الانتاج لإتمام الصفقة ، وبالفعل تحدث المهندس إبراهيم عثمان رئيس الاسماعيلى مع اللواء أشرف عامر رئيس الانتاج وأرسل الشيكات الخاصة بالصفقة "

وتابع مدير الكرة بالانتاج :"فى اللحظات الأخيرة تراجع عامر عامر عن الصفقة بعدما تراجع مسئولى الاسماعيلى عن تنفيذ الاتفاقات الخاصة معه ، ونحن لسنا طرف فهى أمور خاصة بعامر والاسماعيلى ، وبالتالى أوقفنا الصفقة فى أخر لحظة"

وأكمل خالد مهدى :" لدى ثلاثة حراس هم عامر عامر ويقترب من الرحيل ولديه عرض أخر بخلاف الاسماعيلى ، وأحمد يحيى وتعرض للإصابة فى الغضروف ومرشح للغياب عن أول مباراتين فى الموسم الجديد ، ومحمد عصام الغندور هو الحارس المتواجد حاليا لذا فإن الانتاج يكثف جهوده للتعاقد مع حارس مرمى قبل الموافقة على رحيل عامر عامر".

ورحل عن الإنتاج الحربى خمسة لاعبين هم أحمد شديد قناوى الذى انتقل للمصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الفريق، ومحمود البدرى الذى انتقل لسموحة فى صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الإنتاج، وموسى دياورا الذى وقع للبنك الأهلى، بجانب الثنائى محمد رجب وكريم لالا الذين تم توجيه الشكر لهم بنهاية الموسم.

وتعاقد الإنتاج الحربي مع سبعة صفقات بالميركاتو الصيفى حتى الان هى إسلام جابر مدافع الداخلية وأحمد حسن مكي مهاجم سموحة السابق وحسن ياسين لاعب منتخب السويس، بجانب التعاقد مع محمد الشبينى لاعب حرس الحدود لمدة أربعة مواسم وطارق أبو العز الظهير الايسر لأسوان لمدة 3 مواسم، ضمن خطة تدعيم مركز الظهير الأيسر عقب رحيل أحمد شديد قناوى الظهير الأيسر السابق للفريق لصفوف المصرى البورسعيدى فى صفقة انتقال حر ، بجانب التعاقد مع محمد عبد الفتاح تاحا مدافع حرس الحدود فى صفقة انتقال حر لمدة ثلاثة مواسم ، بالاضافة للتعاقد مع أحمد حسن كوكا لاعب كوكاكولا لمدة ثلاثة مواسم.