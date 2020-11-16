شكرا لقرائتكم منتخب السلة يخوض وديتين استعدادا لتصفيات أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل استقرت لجنة المنتخبات باتحاد كرة السلة برئاسة عمرو مصيلحى على خوض مباراتين وديتين يومى الأربعاء و الخميس ، مع منتخب تم تكوينه من اللاعبين المستبعدين من معسكر وتجمع المنتخب الأول ، لحل زمة المباريات الودية ، و المعسكرات الخارجية في اطار الاستعداد لتصفيات المنطقة الخامسة الأفريقية ، التي تقام في الفترة من 27 إلى 29 نوفمبر الجارى بالأسكندرية .

وقال عمرو مصيلحى رئيس اللجنة انه تم تفقد صالة الشاطبى التى من المقرر ان تستضيف البطولة ، و تم الاستقرار على تكوين منتخب b من اللاعبين الذين تم استبعادهم من صفوف المنتخب .

وتلقى الاتحاد المصري لكرة السلة من الاتحاد الافريقي موافقة على طلبه بتعديل موعد مباراة مصر في افتتاح التصفيات يوم 27 حتى لا تتعارض مع موعد مباراة نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم بين النادي الأهلي والزمالك. لتقام في الخامسة بدلا من الثامنة.

أضاف مصيلحى ان حياة اللاعبين وسلامتهم أهم من المعسكر ، فماذا لو سافر المنتخب الى صربيا وتعرض احد اللاعبين للإصابة بكورنا، هل سنتركه ونعود الى مصر !! وشدد مصيلحى ان اللاعبين سلامتهم فوق كل شيء .

ووافق الاتحاد الافريقي لكرة السلة على تعديل موعد مباراة منتخب مصر الأولى في تصفيات المنطقة الخامسة لبطولة إفريقيا والتي تقام في نوفمبر الجاري.