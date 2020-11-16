شكرا لقرائتكم بيع أه.. تبادل لا.. عرض جديد من الأهلى لبيراميدز بشأن صفقة الشيخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد مسئولو النادي الأهلي لنظرائهم في بيراميدز أن النادي لم يرفض بيع أحمد الشيخ بعد رفض مبادلته بمحمد فاروق، مشددين أنه سيتم العودة للعرض الأول الذي أرسله بيراميدز للحصول على خدمات الشيخ والذي كان بمقابل مادي بعيداً عن فكرة تبادل اللاعبين.

وأبلغ مسئولو الأهلي بيراميدز برفض ضم محمد فاروق في صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، بعد عرض الأمر على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والذي أكد عدم حاجته للاعب، وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الامر من جانب الإدارة الحمراء وخرجت فكرة مبادلته بفاروق، قبل أن يتم التراجع عن فكرة المبادلة بقرار من موسيماني..

ورفض مسئولو الأهلي مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوي ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، حيث أكد مسئولو الأهلي أن الحراسة ليس ضمن الأولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فني على أداء أحمد الشناوي، حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، في الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع أحمد الشيخ

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.