شكرا لقرائتكم بن شرقى يسترجع ذكريات الاحتفال بكأس أفريقيا مع الوداد على حساب الأهلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشر المغربى أشرف بن شرقى لاعب فريق الزمالك عبر صفحتة الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى أنستجرام صورة له خلال الاحتفال بكأس دورى أبطال أفريقيا عام 2018 عندما كان لاعبا لفريق الوداد المغربى وحقق الفوز على الاهلى بهدف بن شرقى و التتويج بالبطولة .
وشارك بن شرقى في فوز منتخب المغرب،على منتخب أفريقيا الوسطى، بنتيجة 4 – 1، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء اليوم الجمعة، على ملعب "محمد الخامس"، ضمن منافسات الجولة الثالثة، عن المجموعة الخامسة، فى التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2021 و شارك أشرف بن شرقى، نجم نادى الزمالك، بديلا فى المباراة، بداية من الدقيقة 73، عندما دخل بدلا من يوسف العربى، مهاجم أولمبياكوس اليونانى.
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