شكرا لقرائتكم خبر عن توصية ألمانية ترفع اسم نيدفيد من قائمة الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع كريم نيدفيد، نجم الفريق، على رفع اسمه من قائمة الفريق فى الموسم الجديد، بعد وصول آخر التقارير الطبية التىى تخص حالته من ألمانيا، والتى اطلع عليها أحمد عبد العزيز المستشار الطبى للنادى وخالد محمود طبيب الفريق.
كما خضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره في القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب.
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