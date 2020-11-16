شكرا لقرائتكم خبر عن توصية ألمانية ترفع اسم نيدفيد من قائمة الأهلى الموسم المقبل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اتفق مسئولو النادي الأهلي مع كريم نيدفيد، نجم الفريق، على رفع اسمه من قائمة الفريق فى الموسم الجديد، بعد وصول آخر التقارير الطبية التىى تخص حالته من ألمانيا، والتى اطلع عليها أحمد عبد العزيز المستشار الطبى للنادى وخالد محمود طبيب الفريق.

لمزيد من التفاصيل عبر سوبر كورة اضغط هنا..ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.

كما خضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره في القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب.