مصدر لمصراوي: فشل صفقة محمد فاروق للأهلي.. والشيخ يريد بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن وريهام حمدي:

تحفظ الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي على فكرة ضم محمد فاروق لاعب وسط نادي بيراميدز خلال الفترة المقبلة.

وكان مصدر قد سبق وصرح لمصراوي على وجود اتفاق بين الأهلي وبيراميدز بشأن صفقة تبادلية يعود خلالها محمد فاروق للأهلي وينتقل أحمد الشيخ لبيراميدز.

ويرغب بيراميدز في التعاقد مع أحمد الشيخ خلال فترة الانتقالات الحالية.

وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" أن موسيماني تحفظ على ضم محمد فاروق للنادي الأهلي لعددة أسباب وهو ما تسبب في فشل الأمر.

وتابع المصدر، أنه سيكون هناك مفاوضات بشأن حسم صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز بمقابل مادي للأهلي.

وسبق وصرح محمد فاروق بأن العودة للنادي الأهلي أصبحت قريبة وينتظر جلسة مع أمير توفيق مدير التعاقدات بالأهلي لحسم بعض الأمور.

وأشار المصدر في نفس السياق الى رغبة أحمد الشيخ في التواجد بصفوف بيراميدز الموسم المقبل بعد وجود عرض من جانبهم للتعاقد معه من الأهلي.

وأكد المصدر، أن رغبة أحمد الشيخ في الرحيل توافقت مع الجهاز الفني بقيادة موسيماني وهو ما سهل فكرة التفاوض بين الأهلي وبيراميدز بشأن الأمر.

وواصل المصدر حديثه بأن تحرك إدارة بيراميدز للتفاوض حول أحمد الشيخ جعل هناك مقترحاً داخل لجنة التخطيط بشأن صفقة تبادلية وضم محمد فاروق من جديد.

واختتم المصدر أن الأمور بعدما كانت قريبة، جاء تحفظ موسيماني لينهي فكرة ضم الأهلي لفاروق، واستمرار المفاوضات بشأن صفقة الشيخ بشكل منفصل.