صدقي: المنتخب في حاجة لجهود فتحي.. وأرشح هؤلاء للعب أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه حمادة صدقي، مدرب منتخب مصر السابق، اللوم لحسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني الأول بسبب عدم إقامة معسكر مغلق خلال أجندة الفيفا في الشهر الماضي، بجانب الإشادة بحماس أحمد فتحي لاعب بيراميدز وأهمية وجوده في الملعب.

وخلال تصريحات إذاعية لبرنامج "ملعب الصقر" المذاع على راديو مصر، قال صدقي: "أعتب على البدري التفريط في إقامة معسكرات مغلقة خلال الشهر الماضي، لاعبو المنتخب لم يستوعبوا فكر الجهاز الفني، ولم يتعودوا على أسلوب البدري حتى الآن".

وأضاف: "المباراة الماضية، شارك خمس لاعبين خبراتهم قليلة مثل أبوالفتوح ومصطفى محمد وزيزو، فهم يقدمون مستوى جيد في الدوري، ولكن التفاهم بين اللاعبين كان غير موجود، التجانس مهم ومطلوب، كان يجب إقامة تجمع للاعبين من أجل التعود على تكتيك الجهاز الفني".

وواصل صدقي: "المرحلة الحالية جديدة لمنتخب مصر، لم نقدم الأداء المقنع أمام توجو، والأهم كان المكسب وحصد الثلاث النقاط لزيادة الثقة للاعبين".

وتابع: "المنتخب في حاجة إلى وجود أحمد فتحي حاليًا، خاصة بعدما شاهدت منتخب مصر أمام توجو، لابد من البحث عن حلول وبدائل في مركز الظهير الأيمن".

وأكمل: "فتحي قائد في الملعب، يحمس اللاعبين، كنت مدربًا لسموحة وتقدمت على الأهلي بهدف، شاهدت فتحي يعطى تعليمات لزملائه داخل الملعب، وكان مثل الشرارة التي أعطت الفوز للأهلي في تلك المباراة".

وزاد: "المباراة القادمة تحتاج إلى خبرات، أرشح أيمن أشرف للمشاركة في الظهير الأيسر رغم أن أحمد أبوالفتوح لاعب كبير، كذلك طارق حامد بجوار محمد النني، المنتخب أيضا في حاجة لوجود عبدالله السعيد، لكن أرشح محمد مجدي أفشة للمشاركة اساسيا، وكذلك من الوارد مشاركة زيزو كلاعب ثالث في وسط الملعب".

وأتم: "كنت ضد ضم رمضان صبحي، لكن قد يتم الاستعانة به في المباراة المقبلة من الممكن الدفع به في المباراة".