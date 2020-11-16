عنتر لمصراوي: جروس "دمّرني".. فهو لا يفقه شيئا عن التدريب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي:

تحدث محمد عنتر، لاعب الزمالك السابق والمصري الحالي، عن أسباب رحيله عن الزمالك، وطموحاته مع النادي البورسعيدي إلى جانب الحديث عن التدريب تحت قيادة كريستيان جروس، مدرب الفريق الأبيض السابق.

وانتقل عنتر إلى صفوف المصري خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية قادمًا من الزمالك.

وتواصل الخليج 365، مع عنتر الذي تحدث في عدة أمور تخص رحيله عن الزمالك، وأزمته مع كريستيان جروس، مدرب الفريق الأبيض السابق، بجانب اختياره للانتقال إلى النادي المصري.

-ماذا عن أزمتك مع جروس؟

جروس هو أسوأ مدرب لعبت تحت قيادته.

-هل أثر جروس في مشوارك مع الفريق؟

جروس دمرني، كان يتعمد إبعادي عن الفريق بدون أي سبب، وعندما كنت أتحدث معه عن غيابي من المباريات لا يرد.

-هل حدث ذلك مع غيرك من اللاعبين؟

بالفعل.. فهو دمر لاعبين آخرين مثل أحمد مدبولي وأيمن حفني وغيرهما.

-كيف أثر غيابك عن المباريات خلال فترة جروس في مشاركتك مع الفريق في الموسم الحالي؟

الأجهزة الفنية التي جاءت بعد جروس اعتمدت على نفس مجموعته، وغيابي عن المباريات أثر على مستواي.

-ما الرسالة التي تحب أن توجهها لجروس؟

جروس لا يفقه شيئا عن التدريب.

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