مصدر لمصراوي: اتجاه لتأجيل قيد كريم نيدفيد بقائمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:
أكد مصدر بالنادي الأهلي، أن هناك اتجاه وتفكير لتأجيل قيد كريم نيدفيد لاعب الفريق للفترة الثانية فبراير المقبل نظراً لحاجة اللاعب لمزيد من التأهيل.
وغاب كريم نيدفيد عن الأهلي لفترة طويلة بسبب إصابات وعمليات جراحية في الركبة.
وقال المصدر في تصريحاته لـ"الخليج 365" "كريم نيدفيد من المنتظر أن يشارك في التدريبات الجماعية بشكل كامل في ديسمبر المقبل".
واختتم "غياب اللاعب لفترة طويلة يجعله يحتاج لتأهيل قوي حتى يتم الاطمئنان على حالته بشكل كامل، وبالتالي الأقرب قيده في قائمة الفريق خلال الفترة الثانية".
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