رسميًا.. سيراميكا يعلن ضم "حضري النجوم"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد الرحمن طارق:

أعلنت إدارة نادي سيراميكا كليوباترا، ضم محمد الحضري حارس مرمى فريق النجوم خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ويسعى نادي سيراميكا كليوباترا لتدعيم صفوف الفريق الأول بعد تأهله إلى بطولة الدوري الممتاز لأول مرة في تاريخه.

وعبر موقعه الالكتروني، قال سيراميكا: " تم التعاقد بشكل رسمي مع محمد الحضري حارس مرمى الفريق الأول بنادي النجوم، حيث وقع اللاعب على عقود الانتقال إلى سيراميكا كليوباترا، لينضم إلى حراس الفريق محمود شكري وحمزة عوض ومحمد جمال".

وسبق وأعلن سيراميكا التعاقد مع 11 صفقة خلال فترة الميركاتو هو: محمد إبراهيم، أحمد محسن، محمد توني، محمد مسعد (مصر المقاصة)، رجب بكار من بيراميدز، ثنائي وادي دجلة عبد الرحمن بودي وعبد الله محمود، أحمد أمين أوفا مهاجم الشرقية للدخان، محمد جمال حارس المقاولون العرب، خالد جمال لاعب ياني شهير التركي الأسبق والإيفواري فونسينيو.