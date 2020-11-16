بعد نوم اللاعبين في المطار.. أوباميانج يوجه انتقادات لكاف (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منة عمر:

وجه الجابوني بيير-إيمريك أوباميانج لاعب أرسنال الإنجليزي، انتقادات لاذعة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم (كاف) بعد الواقعة المؤسفة التي تعرضت لها بعثة المنتخب الجابوني في مطار بانجول الدولي.

ووصلت بعثة المنتخب الجابوني إلى مطار بانجول مساء الليلة الماضية استعدادًا لمواجهة منتخب جامبيا في تمام السادسة مساء اليوم الاثنين ضمن منافسات الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس أمم أفريقيا بالكاميرون.

وتعرضت بعثة المنتخب الجابوني لموقف حرج استمر حتى الساعات الأولى من صباح مباراة الفريق، حيث منعتهم السلطات الجامبية من التوجه إلى فندق الإقامة وتم احتجازهم في المطار لأكثر من 5 ساعات بسبب اختبارات فيروس كورونا (كوفيد-19).

قائد المنتخب الجابوني ولاعب آرسنال الإنجليزي بيير-إيمريك أوباميانج لجأ إلى مواقع التواصل الاجتماعي للتعبير عن غضبه وانتقاده للوضع المأساوي الذي شهدته البعثة.

وكتب أوباميانج على حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "هذا لن يثبط عزيمتنا ولكن (كاف) بحاجة إلى أن يعرفوا أن عليهم تحمل هذه المسؤوليات".

وأضاف لاعب آرسنال: "في عام 2020، نريد أن تنمو أفريقيا وهذه ليست الطريقة التي سنصل بها".

من جانبه علق دينيس بوانجا لاعب المنتخب الجابوني وفريق سانت اتيان الفرنسي هو الآخر، ونشر (ستوري) عبر انستجرام قال فيها: "لا يمكن تصور وجود الكثير من الشر والقسوة من هذا القبيل".

وأضاف: "جعلونا ننتظر خمس ساعات في المطار من أجل اختبارات فيروس كورونا التي أجريناها قبل وصولنا إلى المطار بـ48 ساعة فقط".

وتابع: "نتواجد في مطار بدون تكييف، بدون مقعد، حتى إن بعض اللاعبين ناموا على الأرض.. كل هذا عشية المباراة".

قبل قليل، عاد أوباميانج وكتب تغريدة عبر "تويتر" أكد خلالها أن بعثة الفريق استقلت الحافلة الخاصة بها للتوجه إلى فندق الإقامة.

جدير بالذكر أن الجابون تتصدر جدول المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط، يليها جامبيا (4 نقاط)، ثم جمهورية الكونغو في المركز الثالث (3 نقاط) بينما تتذيل أنجولا جدول المجموعة بنقطة واحدة.