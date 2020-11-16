"بدائل هاني والسولية".. الخليج 365 يكشف سيناريوهات البدري لتشكيل مصر أمام توجو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

يستعد منتخب مصر لخوض مرانه الرئيسي اليوم الإثنين استعداداً لمواجهة منتخب توجو عصر الثلاثاء بالتصفيات الأفريقية.

ويلعب منتخب مصر أمام توجو بملعب الأخير ضمن الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية المقبلة بالكاميرون.

ونجح منتخب مصر في تحقيق أول انتصار له بالمجموعة السابعة أمام توجو بملعب استاد القاهرة بالجولة الثالثة للتصفيات بهدف لمحمود حمدي "الونش".

وتأكد غياب الثنائي محمد هاني المدافع الأيمن، وعمرو السولية لاعب الوسط عن المباراة المقبلة، بسبب إصابة الأول في الركبة، وتعرض الثاني للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

وأفاد مراسل "الخليج 365" أن البدري سوف يدفع بأحمد توفيق لاعب بيراميدز في مركز المدافع الأيمن لسابق خبراته في هذا المركز سواء مع ناديه الحالي أو عندما كان لاعباً في صفوف الزمالك.

ومن المقرر أن يشهد تشكيل منتخب مصر تواجد طارق حامد في مركز الوسط المدافع.

وعلم "يلا كورة" أن البدري يُفكر في تجربة بعض الأمور خلال المران الرئيسي أبرزها إشراك رمضان صبحي في مركز الجناح الأيسر، والاستعانة بمحمود حسن "تريزيجيه" في الجناح الأيمن بدلاً من أحمد سيد "زيزو".

وشارك رمضان صبحي في جزء من مباراة مصر وتوجو الأخيرة بعد غياب عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة وتوقف كورونا وانتهاء تعاقده مع الأهلي.

وأشار مراسل "يلا كورة" الى أن أحمد حسن "كوكا" مهاجم أولمبياكوس اليوناني سوف يكون له دور خلال مباراة توجو، حيث لم يشارك في مباراة الجولة الثالثة سواء أساسياً أو ضمن البدلاء، وكذلك حمدي فتحي لاعب وسط النادي الأهلي حال هناك رغبة في تأمين نتيجة المباراة.

وعلم "الخليج 365" أن البدري سوف يدرس الدفع بأيمن أشرف في مركز المدافع الأيسر للإستفادة من خبراته لكنه قد يستمر في الاستعانة بأحمد أبوالفتوح بعد المباراة المميزة التي قدمها بالجولة الثالثة، وسيحسم الأمر من خلال المران الرئيسي.

وأكد مراسل "الخليج 365" أن تلك الأمور تتوقف على عدم وجود أي أحداث طارئة على بعثة منتخب مصر سواء فيما يخص الإصابات أو ظهور أي حالة إيجابية تتعلق بفيروس كورونا.

التشكيل المتوقع لمباراة مصر وتوجو:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: أحمد أبوالفتوح – أحمد حجازي – محمود حمدي "الونش" – أحمد توفيق.

خط الوسط: طارق حامد – محمد النني.

ثلاثي قبل المهاجم: محمود حسن تريزيجيه – عبدالله السعيد – أحمد سيد "زيزو".

خط الهجوم: مصطفى محمد.