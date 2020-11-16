أكد محمد أبو العلا طبيب المنتخب، أن الأعراض التى ظهرت على محمد صلاح نجم ليفربول أثر إصابته بفيروس كورونا خفيفة، حيث يبدو فى أفضل صحة أثناء عزله فى فندق بالقاهرة.
وكشف أبو العلا عن تواجد طبيب مرافق للاعب من القصر العينى فى فندق المنتخب، وتم وضع كل الإجراءات الاحترازيةوتم عمل مسحات وفحوصات لجميع اللاعبين، ولم يحدث أى تقصير قبل ثبوت إيجابية عينة صلاح.
وأضاف طبيب الفراعنة: «أعراض محمد صلاح خفيفة، ويوجد اهتمام كبير به وتم عزله وتنفيذ بروتوكول العلاج، كما وفرنا نفس الرعاية للاعب توجو الذىثبت إصابته بكورونا عن طريق الأطباء الموجودين فى معسكر المنتخب».
وواصل: «تم عمل مسحة بعد مباراة توجو ولم يظهر أى أعراض وسيتم عمل مسحة أخرى بعد 5 أيام، وتم التواصل مع الجهاز الطبى بنادى ليفربول وسيظل اللاعب فى القاهرة حتى تصبح المسحة الطبية الجديدة سلبية قبل عودته لإنجلترا».
وأتم: «قمنا بإجراء مسحة لجميع لاعبى المنتخب قبل السفر إلى توجو، وجاءت النتيجة سلبية لجميع اللاعبين».
كانت هذه تفاصيل خبر طبيب المنتخب: محمد صلاح سيظل في مصر حتى تعافيه من كورونا تماماً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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