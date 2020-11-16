العشري يجتمع بمسؤولي الطلائع لحسم الصفقات الجديدة

عقد مسؤولو طلائع الجيش جلسات مع طارق العشري المدير الفني الجديد للفريق، لوضع خريطة المرحلة المقبلة، لاسيما فى ملف الصفقات الجديدة، وملامح فترة الإعداد بعد توليه المسؤولية خلفًا لعبد الحميد بسيونى الذي رحل عن منصبه.

وقال العميد أحمد فؤاد المهدى، مدير الكرة بطلائع الجيش: "نبحث عن طموح جديد، لذا قررنا الاستعانة بطارق العشرى لقيادة الفريق فى مرحلة قادمة، وسوف نستعين برأى الجهاز الفنى الجديد فى صفقات الموسم الجديد".

وتابع أحمد فؤاد المهدى: "سنحاول تلبية طلبات الجهاز الفنى الجديد على صعيد الصفقات الجديدة من أجل تقديم موسم قوى ووضع الطلائع فى مكانة متميزة تستحقها المؤسسة العسكرية".

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد فيما تم التعاقد مع مع

رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع الألعاب وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال فى صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدورى القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامى، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الاهلى.