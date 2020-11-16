تفاصيل إصابة محمد هاني وموقفه من نهائي دوري أبطال أفريقيا

كشف الإعلامي الرياضي، أحمد شوبير، تفاصيل إصابة نجم الأهلي محمد هاني، التي تعرض لها أثناء المشاركة في مباراة منتخب مصر أمام توجو في الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية 2021 .

وحقق منتخب مصر الفوز على توجو في المباراة التي جمعتهما أول أمس بهدف من دون رد بالجولة الثالثة من صفيات أمم أفريقيا،

سجله اللاعب محمود حمدي الونش، وارتفع رصيد مصر إلى 5 نقاط من 3 مواجهات في المركز الثاني، خلف جزر القمر المتصدرة بـ8 نقاط من 4 مواجهات.

وأكد شوبير في برنامجه الإذاعي عبر محطة أون سبورت إف إن، أن محمد هاني أكمل مباراة مصر وتوجو، إلا

أنه فوجئ بوجود إصابة بعد انتهاء اللقاء، حيث شعر ببعض الآلام، وأكدت الفحوصات الطبية التي أجريت للاعب أنه تعرض لجزع بسيط في أربطة الركبة.

وأشار شوبير إلى أن محمد هاني سيخضع لبرنامج علاجي ينتهي يوم 22 نوفمبر الجاري، وسيكون بعدها جاهزًا للمشاركة في تدريبات الأهلي الجماعية وخوض المباريات.

وشدد شوبير على أن محمد هاني سيكون جاهزًا للمشاركة في مباراة نهائي دوري أبطال أفريقيا بين الأهلي والزمالك، المقرر لها يوم 27 نوفمبر الجاري.