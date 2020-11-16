طلائع الجيش يواجه إنبي وديًا استعدادًا للموسم الجديد

يواجه فريق طلائع الجيش نظيره إنبي ودياً، فى الثانية ظهر يوم 26 نوفمبر الجاري، على استاد جهاز الرياضة العسكري، في إطار استعدادات الفريقين للموسم الجديد.

كما اتفق الجهاز الإدارى لطلائع الجيش مع نظرائهم فى نادى القناة على خوض مباراة ودية فى الثانية ظهر الخميس المقبل 19 نوفمبر على استاد جهاز الرياضة العسكرى،

بحيث تسبق ودية الطلائع مع الهلال السودانى، والمقرر إقامتها فى نفس اليوم، ولكن فى الرابعة والنصف عصراً على نفس الملعب.

حيث ينوى طارق العشرى المدير الفنى للطلائع خوض المباراتين بتشكيلين مختلفين فى إطار تحضيرات الطلائع للموسم الجديد، والذى من المقرر أن ينطلق

مطلع ديسمبر المقبل.

ونجح فريق طلائع الجيش بقيادة عبد الحميد بسيونى فى تحقيق الفوز على فريق حلوان العام بهدفين دون رد فى أولى ودياته استعدادًا للموسم الجديد والتى أقيمت عصر الثلاثاء على ستاد جهاز الرياضة العسكرى، وسجل هدفى الطلائع أحمد علاء وإبراهيما كونيه، ثم فاز الطلائع على القومية برباعية دون رد سجلها عمرو جمال هدفين وعمرو مرعى هدفاً ومحمد جميل هدفاً فى أول ودية مع طارق العشرى.