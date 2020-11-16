طارق العشري يقرر إقامة تدريبات الطلائع على فترتين

قرر الجهاز الفني لفريق طلائع الجيش بقيادة طارق العشري، إقامة تدريبات فريقه على فترتين صباحاً ومساء ضمن خطة الارتقاء بمعدل اللياقة البدنية للاعبين، فى إطار تحضيرات الفريق لاستنئاف منافسات بطولتي كأس مصر، والدورى المحلى فى نسختها الجديدة.

وعقد طارق العشري جلسة مع لاعبيه شرح لهم تفاصيل المرحلة المقبلة وطالبهم خلالها ببذل أقصى الجهد لحجز مكان أساسى فى تشكيلة الفريق، مؤكدًا أنه لن يوجد

مكان للمقصرين أو المستهترين خلال التدريبات.

وتعاقد طلائع الجيش فى التعاقد مع ست صفقات حتى الآن هى حسين السيد مارسيلو الظهير الأيسر للأهلى فى صفقة انتقال حر، كما تعاقد مع عمرو مرعى مهاجم بيراميدز على سبيل الاعارة لمدة موسم واحد، فيما تم التعاقد مع رباعى حرس الحدود المالى إبراهيما كونيه صانع

الألعاب، وحسن مجدى الظهير الأيمن والبرتغالى تونى جوميز ومصطفى جمال في صفقة انتقال حر بعد هبوط فريقهم لدوري القسم الثانى.

ورحل عن طلائع الجيش سبعة لاعبين بعد انتهاء إعارتهم مع الفريق وهم كريم طارق وأحمد داوودا ومحمد أشرف روقة وكريم ممدوح وكيفين موهيرى وأبو بكر ديارا، بخلاف عمار حمدى الذى انتهت إعارته وانتقل لصفوف الاتحاد السكندرى على سبيل الاعارة موسمين، فيما تم توجيه الشكر للثلاثى اسلام سرى ومحمد جمال بيبو ومحمود سامى، وانتقل عاصم صلاح وأبو المجد بوشا لفريق البنك الأهلى.