موقف مجموعة مصر بعد فوز جزر القمر وفرص التأهل بعد مباراة توجو

نجح منتخب جزر القمر في تحقيق الفوز على كينيا بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما أمس الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات بطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون .

وأصبح رصيد منتخب جزر القمر 8 نقاط بعد هذال الفوز ليتربع على صدارة جدول ترتيب المجموعة، حيث حقق الفوز خارج ملعبه على توجو ثم فاز في ملعبه على كينيا، وتعادل على ملعبه مع مصر ثم تعادل خارج ملعبه مع كينيا ولم يخسر في أي مواجهة حتى الآن .

بينما خاض منتخب مصر 3 مواجهات في دور المجموعات حتى الآن، وتعادل على أرضه في الجولة الأولى مع منتخب كينيا، ثم تعادل خارج ملعبه مع جزر القمر في الجولة الثانية، قبل أن يفوز على

ملعبه على منتخب توجو في الجولة الثالثة، ويصبح رصيده 5 نقاط في المركز الثاني بالمجموعة .

وفي المركز الثالث يأتي منتخب كيينا برصيد 3 نقاط حصدها من 4 مواجهات، حيث تعادل في الجولة الأولى خارج ملعبه مع مصر، وتعادل أيضًا في الجولة الثانية على ملعبه مع توجو، ثم تعادل في الجولة الثالثة على ملعبه مع جزر القمر، وخسر في الجولة الرابعة خارج ملعبه على يد جزر القمر .

ويأتي منتخب توجو في المركز الرابع والأخير بالمجموعة برصيد نقطة وحيدة حصدها من 3 مواجهات، حيث خسر في الجولة الأولى على ملعبه أمام جزر القمر، ثم تعادل في الجولة الثانية خارج ملعبه مع

كينيا، وخسر في الجولة الثالثة خارج ملعبه على يد منتخب مصر .

ويحتاج منتخب مصر للفوز في مباراة توجو المقبلة بالجولة الرابعة من أجل رفع رصيده إلى 8 نقاط والاقتراب بنسبة كبيرة جدًا لحسم بطاقة التأهل، حيث سيتساوى مع جزر القمر في الصدارة برصيد 8 نقاط لكلٍ منهما، وسيبقى منتخب كينيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتوجو في المركز الأخير .

كما أن التعادل سيحفظ فرص مصر بشكل كبير من أجل التأهل حيث سيصبح رصيد جزر القمر 8 نقاط ومصر 6 وكينيا 3 وتوجو 2 .

وفي حالة هزيمة مصر أمام توجو سيكون موقفها مُعقد للغاية، حيث ستنفرد جزر القمر بالصدارة وتُبقي منتخب مصر في المركز الثاني برصيد 5 نقاط ويرتفع رصيد توجو إلى 4 نقاط وتستعيد آمالها في المنافسة مرة أخرى وتقع كينيا في المركز الرابع برصيد 3 نقاط .

ويتبقى لمنتخب مصر 3 مواجهات، اثنين منها خارج الأرض أمام توجو وكينيا والأخيرة ستكون في القاهرة أمام جزر القمر .