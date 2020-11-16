أسوان يتعاقد مع عمر يوسف القادم من البرتغال

نجح مسؤولو نادي أسوان فى التعاقد مع المحترف المصرى عمر يوسف انتقال حر من الدورى البرتغالى 3 مواسم، قادماً من نادى ساكافانيس البرتغالى، وذلك لتدعيم وسط ملعب فريق أسوان.

فى سياق متصل، فاز فريق أسوان على نظيره النجوم بثنائية نظيفة فى أولى وديات معسكر الفريق الأسوانى المُقام حالياً بالمركز الأولمبى بالمعادى، والذى يستعد من خلاله أبناء الجنوب للموسم

الجديد وسجل ثنائية أسوان عمرو ناصر، ومن المقرر أن يخوض أسوان ودية أخرى يوم الجمعة المقبل أمام الجونة، وتعاقد أسوان مع أكثر من صفقة جديدة باتت فى حاجة إلى الاندماج السريع مع باقى عناصر الفريق، وهو ما جعل الجهاز الفنى يتفق على خوض ثلاث مباريات ودية بدأت بمواجهة النجوم ثم الجونة وأخيراً الانتاج الحربى.

وتراجع الجهاز الفنى لفريق أسوان عن فكرة السفر إلى الإسكندرية لاستكمال المرحلة الثانية من الإعداد، خوفاً من نوة "المكنسة" التى تسببت فى نقل نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك إلى القاهرة أيضاً، وكما يسعى الفريق على خوض العديد من المباريات الودية لتحقيق الانسجام بين العناصر الجديدة، وهو ما قد يعيقه سوء المناخ خلال الفترة المقبلة فى الإسكندرية، ولذلك فضل أسوان استكمال معسكره بالمركز الأوليمبى.