بعد رفض الاتحاد الآسيوي لاحتجاجه : النصر السعودي يلجأ للمحكمة الرياضية الدولية

علمت الوفد من مصادر مطلعة داخل نادي النصر السعودي أن النادي سيصعد شكواه إلى المحكمة الرياضة الدولية بعدما رفض الأتحاد الآسيوي

الاستئناف المقدم من قبل النادي.

كان النصر السعودي قدم احتجاجًا رسميًا للاتحاد الآسيوي، بعدم أهلية "احقية " عدد من لاعبي نادي بيرسيبوليس الإيراني الذين شاركوا في المباراة فريقهم بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، منطقة الغرب، والتي أقصى منها الفريق السعودي بعد خسارته أمام بيرسيبوليس بركلات الترجيح، بنتيجة ٥-٣.

قام نادي النصر بعد رفض الاحتجاج من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، بتقديم استئناف على قرار الاتحاد، للطعن على قرار الرفض، قبل أن يتم رفضه أيضًا.

أوضح المصدر النادي لـ "الوفد"، بأنه لن يفرط بحقوقه، وستكون التحركات القادمة للطعن على القرار أمام المحكمة

وأضاف المصدر، بأن نادي النصر موقفه قوي وسيواصل الطعن على القرار، من أجل حفظ حقوقه.

شاركوا في المباراة فريقهم بنصف نهائي دوري أبطال آسيا، منطقة الغرب، والتي أقصى منها الفريق السعودي بعد خسارته أمام بيرسيبوليس بركلات الترجيح، بنتيجة ٥-٣.قام نادي النصر بعد رفض الاحتجاج من قبل لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد، بتقديم استئناف على قرار الاتحاد، للطعن على قرار الرفض، قبل أن يتم رفضه أيضًا.أوضح المصدر النادي لـ "الوفد"، بأنه لن يفرط بحقوقه، وستكون التحركات القادمة للطعن على القرار أمام المحكمة الرياضية الدولية، مضيفًا، بأن الفيصل سيكون أمام محكمة "CAS".وأضاف المصدر، بأن نادي النصر موقفه قوي وسيواصل الطعن على القرار، من أجل حفظ حقوقه.

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