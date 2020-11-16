اجتماع فني للمنتخب بمقر اتحاد توجو في الثانية ظهرًا

يعقد الاجتماع الفني لمباراة منتخب مصر وتوجو في الثانية ظهرًا بمقر اتحاد الكرة بتوجو للتنسيق لمباراة الفريقين، المقرر إقامتها في السادسة مساء غدٍ بتوقيت القاهرة، الرابعة بتوقيت توجو في الجولة الرابعة للتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية ٢٠٢٢.
ويوجد منتخب مصر في مدينة لومي عاصمة توجو بأحد الفنادق الكبيرة والشهيرة هناك وأحد أكبر فنادقها، الذي يبلغ ٢٨
ويلتقى منتخب مصر ومع توجو غدًا الثلاثاء في لومي عاصمة توجو بالجولة الرابعة لتصفيات أمم أفريقيا، وفاز المنتخب على توجو في الجولة الثالثة بهدف من دون رد، سجله محمود الونش باستاد القاهرة.
ويخوض منتخب مصر الأول، بقيادة حسام البدري، في السادسة مساء اليوم الإثنين، مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه"، الذي يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدًا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدري منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.
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