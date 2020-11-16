بيراميدز يستقر على رحيل لاعبه الإيفواري ويلفريد كانون

استقر الجهاز الفنى لفريق بيراميدز على رحيل الإايفوراى ويلفريد كانون، مدافع الفريق، خلال فترة الانتقالات الحالية، بعد المستوى الضعيف الذى ظهر عليه فى الموسم الماضى ومشاركته فى عدد قليل من المباريات المحلية والأفريقية. قليل من المباريات المحلية والأفريقية. ينتظر مسئولو بيراميدز عودة اللاعب من معسكر المنتخب الإيفوراي، للاجتماع معه وحسم مصيره سواء بالرحيل للدورى البلجيكى بعد دخول نادى يوبين فى مفاوضات معه أو التفاوض لفسخ عقده بالتراضي. بعد دخول نادى يوبين فى مفاوضات معه أو التفاوض لفسخ عقده بالتراضي. ويعقد الجهاز الفنى جلسة اللاعب محمد فاروق لحسم مصيره مع الفريق فى ظل اهتمام النادى الأهلى بالتعاقد معه، بعد متابعة المدرب الجديد للاعبين فى التدريبات أخيرًا.

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