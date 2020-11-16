شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد الآسيوي يرفض استئناف النصر السعودي ضد بيرسبوليس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفض الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، اليوم الإثنين، الاستئناف المقدم من نادي النصر السعودي، ضد نظيره بيرسبوليس الإيراني، بخصوص عدم أحقية بعض اللاعبين المشاركين مع الفريق الإيراني في مباريات دوري الأبطال.

وأصدر الاتحاد، بيانًا جاء فيه «قررت لجنة الاستئناف في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، رد الاستئناف المقدم من نادي النصرالسعودي، حول قرار لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد».

وتابع البيان «قررت لجنة الانضباط والأخلاق رد اعتراض نادي النصر المقدم بالاستناد للمادة 59 من تعليمات دوري أبطال آسيا 2020، بخصوص أهلية عدد من لاعبي بيرسبوليس الذين شاركوا في مباراة قبل نهائي دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب».

وبالتالي فإن بيرسبوليس سيكون طرفًا في المباراة النهائية لدوري أبطال آسيا، المقرر إقامتها يوم 20 ديسمبر/كانون أول المقبل، بالعاصمة القطرية الدوحة.