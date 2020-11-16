شكرا لقرائتكم خبر عن البحرين تستعد لمونديال اليد بمواجهة الجزائر وبطولة دولية في ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - استقر الاتحاد البحريني لكرة اليد، على خوض مباراتين وديتين مع منتخب الجزائر قبل المشاركة في مونديال مصر يناير2021.

وتم الاتفاق مع الاتحاد الجزائري لكرة اليد على أن تقام المباراتان في البحرين يومي 8 و10 يناير وقبل المغادرة إلى القاهرة لخوض النهائيات.

وكانت قرعة البطولة أوقعت البحرين في المجموعة الرابعة مع منتخبات الدنمارك، الأرجنتين والكونجو، وهي المشاركة الرابعة للمنتخب في بطولات كأس العالم.

وسبق للمنتخب البحريني أن لعب مباراتين وديتين مع نظيره المصري بداية الشهر الحالي، ومن المنتظر المشاركة في بطولة دولية ودية في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر بمشاركة عدد من المنتخبات العالمية تحضيراً للمونديال.