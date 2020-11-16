شكرا لقرائتكم خبر عن صدمة قوية لديجو سيميوني قبل مواجهة برشلونة المقبلة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تلقى دييجو سيميوني، مدرب أتلتيكو مدريد، صدمة قوية قبل المواجهة المرتقبة أمام برشلونة، المقرر السبت المقبل.
ويحل برشلونة ضيفًا على أتلتيكو مدريد، السبت المقبل، بملعب واندا ميتروبوليتانو، ضمن منافسات الجولة 10 من الدوري الإسباني لكرة القدم «لاليجا».
وبحسب صحيفة «سبورت»، فإن السلوفيني يان أوبلاك، حارس مرمى أتلتيكو مدريد، غاب عن المشاركة مع منتخب بلاده خلال مباراة كوسوفو، أمس الأحد، بمنافسات دوري الأمم الأوروبية.
ولفتت إلى أن غياب الحارس السلوفيني عن المباراة جاء بسبب وجود ألم في الكتف خلال فترة الإحماء، خرج على إثره من التشكيلين الأساسي والاحتياطي، حيث فضل الجهاز الفني للمنتخب السلوفيني عدم المخاطرة بالدفع بالحارس.
وشددت الصحيفة على أن سيميوني يعاني من بعض الإصابات بفريقه خلال فترة التوقف الدولي وقبل مواجهة برشلونة، حيث غاب أيضًا المكسيكي هيكتور هيريرا عن مواجهة كوريا الجنوبية كإجراء احترازي، بجانب غياب ستيفان سافيتش أيضًا عن المشاركة مع منتخب الجبل الأسود.
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