شكرا لقرائتكم خبر عن خط الدفاع مشكلة تؤرق مدرب الإكوادور قبل مواجهة كولومبيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد مدرب منتخب الإكوادور، الأرجنتيني جوستافو ألفارو، أن فريقه يستعد جيدًا لمواجهة كولومبيا، والعمل على معالجة المشكلات الدفاعية التي عانى منها الفريق أمام بوليفيا رغم الفوز 3-2.

ويستعد منتخب الإكوادور لمواجهة المنتخب الأرجنتيني غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات المجموعة الرابعة لتصفيات أمريكا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2022.

وأضاف ألفارو خلال مؤتمر صحفي مساء الأحد: «في هذا النوع من المباريات المتكافئة للغاية، يفوز الشخص الذي يلعب بشكل صحيح ويخسر من يخطئ، ولهذا السبب نحاول حل المشكلات الموجودة في خط الدفاع، والتي يمكن أن تستغلها كولومبيا».

وتابع: «نحن نعلم أنه يجب علينا أن نتحلى باليقظة والتركيز بشكل كبير» في مواجهة كولومبيا التي خسرت أمام أوروجواي بثلاثية نظيفة يوم الجمعة الماضي في إطار نفس التصفيات.

وأكد المدرب الأرجنتيني أن كولومبيا فريق يمتلك «لاعبين خطرين للغاية».

وأَضاف: «نعلم أنها ستكون المباراة الأخيرة هذا العام، وسنحاول إنهاء اللقاء بشكل جيد، لأننا سنخوض مباريات أخرى معقدة للغاية في هذه التصفيات، والجميع يكافح من أجل نفس الهدف».

وفي هذا الصدد، قال ألفارو «نأمل أن نلعب مباراة رائعة في نهاية عام كان صعبا على الجميع، صعبا جدا على اتحاد كرة القدم الإكوادوري ومنتخبها الوطني. سنبذل قصارى جهدنا للبقاء في المراكز المؤهلة».

ورغم ما حدث في بوليفيا بالجولة الثالثة، عندما تلقت الإكوادور هدفين بسبب مشكلات في الدفاع لكنها انتصرت في النهاية بنتيجة 2-3، شدد ألفارو على أنه يشعر بالرضا عن أداء اللاعبين والاستعدادات الجارية لمحاولة الفوز بالمباراة المرتقبة أمام كولومبيا، وجمع مزيد من النقاط للتأهل إلى المونديال.