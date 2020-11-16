شكرا لقرائتكم خبر عن مدافع إيطاليا: ليفاندوفسكي لم يعتذر وأشتكى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال المدافع الإيطالي أليساندرو باستوني لاعب إنتر ميلان ومنتخب الأزوري، إن روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بولندا، لم يعتذر له بعد توجيه البولندي ضربه له بالمرفق في وجهه.

كان ليفاندوفسكي قد وجه ضربه قوية لوجه باستوني، خلال مباراة إيطاليا وبولندا، أمس الأحد، في واقعة لم يعاقب فيها مهاجم بايرن ميونخ، وأثارت حالة من الغضب لدى لاعبي الأزوري.

وأكد باستوني في تصريحاته لشبكة «راي سبورت»: «أنا بخير، لقد أمسك بي ليفاندوفسكي وتأذيت، لم يعتذر لي بل إنه كان يشتكي، إنه أكبر سنًا، لذا تركت الواقعة تمر».

وأضاف «شعرت بالراحة في المنتخب، وكان لدي بالفعل هذا الشعور الجيد يوم الأربعاء، لحسن الحظ، هذه مجموعة لاعبين رائعين، جعلوني أشعر بأنني في المنزل حقًا».

وكشف باستوني أن ليوناردو بونوتشي، لم يتخلٍ فقط عن قميص رقم 19 له، بل قدمه له شخصيًا.

وفي هذا الصدد، صرح أليساندرو «لم أكن أتوقع ذلك، ذهبت إلى غرفة خلع الملابس ووجدت القميص رقم 19، بونوتشي أرسله لي وأتمنى أن أجعله فخورًا».