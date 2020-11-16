شكرا لقرائتكم الأهلي يبلغ بيراميدز برفض ضم محمد فاروق مقابل الشيخ بقرار من موسيمانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أبلغ مسئولو النادي الأهلي نظرائهم في بيراميدز برفض ضم محمد فاروق في صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، بعد عرض الأمر على الجنوب افريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي والذي أكد عدم حاجته للاعب، وأكد مصدر مطلع داخل بيراميدز أن إدارة ناديه تلقت رفضاً على فكرة مبادلة محمد فاروق بأحمد الشيخ لعدم وجود حاجة فنية للاعب.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الامر من جانب الإدارة الحمراء قبل أن يتم التراجع هن الفكرة، ورفض مسئولو الأهلي مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوي ضمن الصفقات التي يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، حيث أكد مسئولو الأهلي أن الحراسة ليس ضمن الأولويات في المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فني على أداء أحمد الشناوي، حيث يملك الثنائي محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلي على ضم حارس مرمي جديد، في الوقت الذي رفض بيراميدز مقترح الأهلي بضم البوركيني إيريك تراوري نجم بيراميدز في صفقة بيع أحمد الشيخ

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.