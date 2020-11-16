شكرا لقرائتكم الفرنسى جوميز يوقع عقود تدريب المريخ السودانى بعد رحيله عن الإسماعيلى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعاقد الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق للإسماعيلى مع نادى المريخ السودانى ليتولى تدريبه عقب الرحيل عن قلعة الدراويش ، حيث كشف المهندس خالد سليمان وكيل أعمال المدرب فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع" أن جوميز وقع على عقود تدريب المريخ السودانى خلفاً للتونسي جمال خشارم الذي أعلن عدم رغبته في العودة للنادي السودانى من جديد.

وتابع خالد سليمان :"الطرفين اتفقا على التفاصيل المالية ويستعد جوميز للحضور إلى السودان في أسرع وقت ممكن للحاق بإعداد الفريق للموسم الجديد والإشراف على تحضيراته لمباراة أوتوهو الكونغولي في ذهاب تمهيدي دوري أبطال أفريقيا ٢٩ نوفمبر الجاري" .

وكان المدرب الفرنسى يرتبط بتعاقد مع الاسماعيلى انتهى فى 30 يونيو الماضى ولكن مجلس إدارة الإسماعيلى قرر استمراره لنهاية الموسم عقب توقف المسابقة فى مارس الماضى بسبب جائحة كورونا قبل أن يقرر رحيله بعد تراجع نتائج الدراويش ، وسبق لجوميز تدريب القطن الكاميروني، شباب قسنطينة الجزائري، حورية الغيني ورايون سبورت الرواندي.

وفى وقت سابق ، بدأ الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى السابق للإسماعيلى حديثه لليوم السابع بعد ساعات من إنهاء علاقته مع الدراويش بالتراضى ، وقال جوميز في أول تصريحات له عقب الرحيل :" لم أتلقى قرار إدارة الاسماعيلى برحيلى عن الفريق بشىء من الصدمة فهى كرة القدم لابد أن تتوقع فى أى وقت الرحيل عن فريق أو تولى أخر، وليس لدى مشكلة فلقد أديت واجبى خلال فترة عملى"

ويضيف جوميز :"حققت أهدافى مع الاسماعيلى وقدت الفريق للوصول لقبل نهائى البطولة العربية وحققت نتيجة جيدة فى مباراة الذهاب مع الرجاء المغربى ، ومازال الفريق يملك حظوظ قوية للتتويج باللقب".

وتابع المدرب الفرنسى :"فترة التوقف بسبب كورونا أبعدت الاسماعيلى عن مستواه ولذلك تراجعت نتائج الفريق فى الدوري عقب العودة ، خسرنا مباريات سهلة بسذاجة أضعنا فرص سهلة وفقدنا الكرة في مواقف كثيرة بشكل غريب".

ويضيف جوميز :"توليت تدريب الفريق منذ يناير الماضى، اعترف أن هناك أشياء جيدة وأخرى ليست جيدة وحتى أكون أمينا فلقد مرت 4 أشهر على وجودى ورأيت فريقًا يملك مواهب متميزة ينتظرها مستقبل واعد، بعضهم لديه ثبات في المستوى ويؤدى بشجاعة هائلة ولكن هناك قصور في بعض الأشياء أهمها أن فريقى يفتقد للنضج والكفاءة أمام مرمى الخصم ولا يمكن إنكار ذلك لقد أهدرنا فرصا كثيرة للتسجيل في مباريات كثيرة وحاولت تدريبهم على كيفية إنهاء الهجمة بشكل صحيح، أنا مقتنع أنى أملك لاعبين جيدين يحتاجون لاكتساب الثقة فقط".

وعن رأيه فى باهر المحمدى قال جوميز :"باهر لاعب جيد جدًا على المستوى الفني ولديه عقد مع النادى وكابتن واعد، يمثل مستقبل الفريق يساعد زملاؤه ويحمسهم للقتال في الملعب، مبسوط جدًا بالتعامل معه وأثق أنه ما زال لديه الكثير ليقدمه للإسماعيلى، فهو يملك إمكانيات عظيمة يجب أن يطورها للأفضل دومًا"

وعن رؤيته للمراكز التى يحتاج الاسماعيلى دعمها قال جوميز :"الاسماعيلى لديه 3 أو 4 لاعبين سيصبحون أفضل لاعبين في مصر بالسنوات المقبلة، وإدارة النادى تحاول تدعيم الفريق بلاعبين متميزون".

وعن ذكرياته مع الاسماعيلى قال جوميز :" مبسوط وفخور بكونى كنت مدربًا للإسماعيلى لم ألعب الكثير من المباريات مع الفريق ولكنى أحب هذا النادى كثيرًا فلقد شعرت بشخصيته وقوته، كنت أتمنى التتويج باللقب الأول في تاريخ الإسماعيلى منذ فترة طويلة حتى نرسل رسالة للجماهير أننا نبنى فريق مثمر للمستقبل ولكنها كرة القدم وأتمنى لهم التوفيق فى المرحلة المقبلة".