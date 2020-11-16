شكرا لقرائتكم لجنة التعاقدات بالإسماعيلى تسابق الزمن لتمديد عقد نادر رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تبذل لجنة التعاقدات بالنادى الاسماعيلى جهوداً مكثفة في الأيام الأخيرة من أجل تمديد تعاقد نادر رمضان لاعب خط وسط الدراويش لاسيما أن تعاقده ينتهى مع القلعة الصفراء بنهاية الموسم الجديد ويحق للاعب التوقيع لأى نادى في شهر يناير المقبل ، وترى لجنة التعاقدات أن نادر رمضان أحد أهم العناصر الأساسية في تشكيلة الدراويش بعد تألقه في الفترة الأخيرة وتقديم مردود جيد بالقميص الأصفر عقب استعادة مستواه بعد إصابة الرباط الصليبى التي عانى منها طوال الأوقات السابقة.

كان الإسماعيلي قد أتم التعاقد مع أري بابل الجناح الأنجولي من نادي التعاون، وأحمد مصطفى جناح جينت البلجيكي، ورضوان شريفي الظهير الأيسر الجزائري من اتحاد العاصمة واستعاد مهاجمه التونسى فخر الدين بن يوسف الذى انتهت اعارته بنهاية الموسم الجديد بعقد جديد لمدة موسماً واحد، وتعاقد النادى الإسماعيلى مع إبراهيم عبد القوى، لاعب وسط سموحة، خلال فترة الانتقالات الجارية، بعدما أوصت لجنة التعاقدات فى الدراويش بضم اللاعب فى ظل قدراته المميزة سواء بالجانب الدفاعى أو الهجومى.

واستغنى النادى الاسماعيلى عن الثنائى علاء عبد العظيم ومحمد يوسف "كماتشو" فيما تمت الموافقة على رحيل محمد مجدى مدافع الدراويش للبنك الاهلى.

في سياق مختلف ، علم "اليوم السابع" أن النادى الإسماعيلى قرر تأجيل الإعلان الرسمى عن التعاقد مع لؤى عاشور حارس مرمى العربى القطرى لمدة خمسة مواسم، لحين إتمام التعاقد مع حارس مرمى مميز بالدوري المصرى، وقال مصدر بالنادى الإسماعيلى لـ"اليوم السابع": "تعاقدنا بالفعل مع لؤي عاشور وهو حارس مميز ولكنه لن يكون الحارس الوحيد الذى سيتم التعاقد معه بالميركاتو الصيفى، ورأت إدارة النادى تأجيل الإعلان عن الصفقة حتى لا تقابل بوابل من الهجوم الجماهيرى فى ظل عدم ذاع صيت حارس العربى القطرى".

وتابع المصدر: "إدارة الإسماعيلى بصدد التعاقد مع حارس مرمى كبير يكون لؤي عاشور ومحمد مجدى ومحمد فوزى بدلاء له يكتسبون الخبرة اللازمة لحين الحاجة لهم، نظراً لقناعة الإدارة أن لؤى عاشور لا يستطيع أن يكون الحارس الأساسى للدراويش بالموسم الجديد لذا تم تفضيل تأجيل الاعلان عن الصفقة لحين ضم حارس مميز ووقتها ستتقبل الجماهير فكرة ضم حارس ثانى نواة للمستقبل".

واقترب النادي الإسماعيلي من إعلان تعاقده مع لؤي عاشور حارس مرمي العربي القطري لمدة خمسة مواسم مقابل 5 ملايين جنيه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية لتدعيم مركز حراسة المرمي بعد فشل مفاوضات التعاقد مع عامر عامر حارس مرمى الإنتاج الحربي بجانب الاستغناء عن محمود عبد المنصف حارس الدراويش منذ أيام قليلة .

في شأن أخر ، دخل نادي البنك الأهلي وناد آخر صاعد للدوري الممتاز في صراع قوي مع الإسماعيلي للفوز بصفقة كريم طارق لاعب بتروجت الذي انتهت إعارته لطلائع الجيش بنهاية الموسم، وتبذل لجنة التعاقدات بالنادى الإسماعيلى جهوداً مكثفة فى الساعات الأخيرة من أجل إقناع مسئولى بتروجت باللجوء لرغبة اللاعب الذي يفضل الانتقال للدراويش من أجل إتمام الصفقة بعيدا عن الدخول في مزايدات مادية بين الأندية الثلاثة الراغبة في ضم اللاعب ، وقضى كريم طارق البالغ من العمر 28 عاما الموسم الماضى معارا لصفوف طلائع الجيش، وتألق مع الفريق العسكرى وسجل 7 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة.