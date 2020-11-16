شكرا لقرائتكم فيفا يخاطب اتحاد الكرة مجدداً لإجراء عمومية اعتماد اللائحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، خطابا جديدا من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب إلى موقف الانتخابات سواء باقامتها من عدمه.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القارى من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية، وأشار الاتحاد المصرى فى خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبى فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الكاف لصالح المنظومة، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية فى مباراة المنتخب الوطنى أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.

وأشار الاتحاد المصرى، فى خطابه، إلى أن ذلك ريما يكون مرجعه عدم الأخذ بتقنية VAR فى هذه المرحلة من المنافسات، وهو ما يشعر معه بقلق من مصير المباريات التى تقام للمنتخب الوطنى خارج أرضه، فى ظل تعرضه لعدم توفيق تحكيمى فى المباريات التى تقام على أرضه.

وكان الاتحاد المصرى قد استند إلى شريط المباراة الذى تؤكد لقطاته أحقية المنتخب فى ضربتى جزاء خلال لقاء الأمس أمام توجو فى الدقيقتين 56و 90 من عمر المباراة، ولم يحتسبهما الحكم الرواندى فى لقاء أمس.