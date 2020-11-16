شكرا لقرائتكم الزمالك يربط مصير "كاسونجو" بصفقة المغربى أحداد فى الانتقالات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ربط مسئولو الزمالك، مصير الكونغولى كابونجو كاسونجو، مهاجم الفريق، بمصير صفقة المغربى حميد أحداد، مهاجم الفريق، بعد نهاية إعارته للرجاء المغربى ليعود إلى القلعة البيضاء وحال إتمام صفقة أحداد مع نادى شباب المحمدية المغربى ستكون فرص المهاجم الكونغولى كبيرة فى البقاء داخل الزمالك، خاصة حال عدم ضم مهاجم أجنبى جديد خلال فترة الانتقالات الحالية وفى حالة عدم إتمام رحيل أحداد إلى النادى المغربى سيعود إلى القلعة البيضاء مع إعارة كاسونجو فى الموسم المقبل.

وكشف مصدر مطلع بنادى الزمالك أن إدارة الكرة بالنادى الأبيض تفضل الموافقة على إعارة المغربى حميد أحداد، جناح الفريق، إلى نادى شباب المحمدية المغربى بدلا من بيعه بشكل نهائى، حيث طلبت إدارة الكرة بقلعة ميت عقبة من النادى المغربى سداد مليون دولار حال الرغبة فى الحصول على خدمات أحداد بشكل نهائى، لذا يأتى تقارب وجهات النظر بين الناديين بإتمام الصفقة بنظام الإعارة بدلا من البيع النهائى، وهو ما سيتم حسمه بصورة رسمية فى الساعات المقبلة.

ومن المنتظر أن ينتقل أحداد إلى شباب المحمدية حال الاتفاق على كافة بنود الإعارة بين الناديين فى الساعات الجارية مع الإعلان عن الصفقة بصورة رسمية، بعدما تألق اللاعب فى الموسم المنقضى خلال فترة إعارته من الزمالك إلى الرجاء ليلفت أنظار الأندية المغربية إلى ضمه بعد نهاية فترة الإعارة.

ويستعد الزمالك فى الفترة الحالية لخوض مباراته أمام نادى مصر، والمقرر إقامتها يوم السبت المقبل، ضمن منافسات دور الثمانية ببطولة كأس مصر، وذلك قبل خوضه مباراته المرتقبة أمام الأهلى، فى نهائى دورى أبطال إفريقيا، والذى تأهل له الأبيض بعد فوزه على الرجاء المغربى، بثلاثة أهداف مقابل هدف، فى المباراة التى جمعت بينهما على ستاد القاهرة، فى إياب دور نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعدما فاز فى مباراة الذهاب بهدف دون رد أحرزه المغربى أشرف بن شرقى، جناح الفريق، فى اللقاء الذى جمع بينهما على ستاد محمد الخامس، بالدار البيضاء، ليتأهل الأبيض بنتيجة 4 / 1 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ليرافق الأهلى فى المباراة النهائية بعد فوز الأحمر على الوداد المغربى، حيث انتهى لقاء الذهاب الذى أقيم بين الفريقين على استاد محمد الخامس، بالمغرب، بفوز الأحمر بهدفين دون رد، قبل أن يؤكد تفوقه فى لقاء الإياب بالقاهرة، ويفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف، ليعبر دور نصف النهائى بنتيجة 5 / 1، فى مجموع المباراتين.

ومن المقرر أن تُقام مباراة نهائى دورى أبطال أفريقيا بين الأهلى والزمالك، فى التاسعة من مساء يوم الجمعة الموافق 27 نوفمبر الجارى، على ستاد القاهرة، حيث ستكون المرة الأولى فى تاريخ البطولة القارية التى تشهد تأهل فريقين من بلد واحدة للمباراة النهائية، وسبق وأن التقى قطبى الكرة المصرية من قبل فى 8 مباريات ببطولة دورى أبطال أفريقيا على مدار تاريخهما، بواقع مباراتين فى دور نصف النهائى نسخة 2005، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2008، ومثلهما فى ربع نهائى نسخة 2012، ومباراتين أخريين فى نسخة 2013، وشهدت المباريات الثمانية فوز الأهلى فى 5 مباريات وتعادل الفريقين فى 3 مواجهات فيما لم يفز الزمالك فى أى مباراة وسجل الأحمر 15 هدفًا مقابل 8 أهداف سجلها الأبيض فى تلك المواجهات.