شكرا لقرائتكم بقرار ألماني.. الأهلي يتفق مع نيدفيد على رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل اتفق مسئولو النادي الأهلي مع كريم نيدفيد نجم الفريق على رفع اسمه من قائمة الفريق في الموسم الجديد، بعد وصول اخر التقارير الطبية التي تخص حالته من المانيا، والتي اطلع عليها احمد عبد العزيز المستشار الطبي للنادي وخالد محمود طبيب الفريق.

واكدت التقارير وفقا لما علمه الخليج 365 ان حالة كريم نيدفيد مطمئنه ويسير بشكل جيد وفقا للبرنامج الموضوع لحالته الطبية، الا ان انتظامه في التدريبات بشكل طبيعي لن يكون قبل شهر يناير المقبل، ليتم الاتفاق مع اللاعب علي رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد المقرر ارسالها نهاية شهر نوفمبر الجاري، علي ان يتم قيده في القائمة خلال الميركاتو الشتوي القادم.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.

كما خضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره في القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب.