شكرا لقرائتكم وزير الرياضة تعلن عن الشعار الخاص لمبادرة "لا للتعصب" ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلنت وزارة الشباب و الرياضة بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام عن الشعار الخاص بمبادرة لا للتعصب ، التي تطلقها الوزارة بالتعاون مع المجلس ، لنبذ التعصب في المجتمع ، بالتزامن مع مباراة نهائي أفريقيا ، التي تجمع فريقى الاهلى و الزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى .

ويظهر على الشعار مصر أولا لا للتعصب ، و مع صورة للكرة و كأس دورى الابطال ، و بجانبه شعار ناديى الاهلى و الزمالك يتصافحان، إشارة الى الحب و الود بين الفريقين ، و ان اللقاء مجرد مباراة كرة قدم ، بمجرد انتهاؤها تنتهى المنافسة في الملعب .

وشدد أشرف صبحى على أن مبادرة لا للتعصب برنامج طويل الأجل، ولا تقف عند نهائى دورى أبطال أفريقيا فقط، وفى وزارة الرياضة نأخذ القرارات ولا ننحاز لأحد على حساب الآخر، بل نتبع الحزم الهادئ، مشيرا إلى أن مبادرة نبذ التعصب تطبق نظام التكامل الذى تدعو له القيادة السياسية بدمج كل المؤسسات المرتبطة بالأمر، وهو ما يسمى التحرك الذكى لنشر المبادرة.

وأكد أشرف صبحى أن حملة لا للتعصب مستمرة على المستوى الشبابى، وأهم مقومات النجاح هو الجانب الإعلامى، ومن هنا نمد أيدينا لليوم السابع، ونحتاج المساندة فى دعم المبادرة قائلا، إنه سيتم مخاطبة الجماهير والإدارات من خلال مدربين فى التعصب، وهى فكرة كرم جبر بأن يتم تدريبهم وتعليمهم الأمن القومى والقانون والاستراتيجيات، وأهم شيء هو الإعلام، لأن المبادرة ممتدة ولا تتوقف ولها نظام تسير عليه .