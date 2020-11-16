شكرا لقرائتكم رمضان صبحى وأيمن أشرف يدخلان حسابات تشكيل المنتخب أمام توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل دخل الثنائى رمضان صبحى وأيمن أشرف لاعبا منتخب مصر حسابات الجهاز الفنى للفراعنة بقيادة حسام البدرى، للدفع بهما فى التشكيل الاساسى أمام توجو غدا الثلاثاء فى الجولة الرابعة بالتصفيات المؤهلة لأمم افريقيا 2022، حيث يفكر البدرى ومعاونوه فى الدفع بأيمن أشرف أساسيا على حساب أحمد أبو الفتوح لتأمين الجانب الدفاعى، بجانب الدفع برمضان صبحى على حساب أحمد سيد زيزو على أن يشارك فى مركز الجناح الايسر ويشارك تريزيجيه فى مركز الجناح الأيمن.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى فى السادسة مساء اليوم الاثنين مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

من ناحية أخرى، عقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة مع طارق حامد لاعب الفراعنة لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتحدث البدرى مع طارق حامد وأكد له أنه لا يليق بلاعب كبير مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحا أنه دفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى البقاء بصفة أساسية لرغبته فى الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر فى المجموعة.

وفى المقابل، رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه فى المشاركة بصفة دائمة مع الفراعنة لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفنى.