شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يزينان شعار "لا للتعصب" بين وزارة الرياضة والأعلى للإعلام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع المجلس الأعلى للإعلام، عن الشعار الخاص بمبادرة "لا للتعصب"، التى تطلقها الوزارة بالتعاون مع المجلس لنبذ التعصب فى المجتمع، بالتزامن مع مباراة نهائى أفريقيا، التى تجمع الأهلى والزمالك يوم 27 نوفمبر الجارى.

ويظهر على الشعار مصر أولا لا للتعصب، مع صورة للكرة وكأس دورى الأبطال، وبجانبه شعارى ناديى الأهلى والزمالك يتصافحان، في إشارة للحب والود بين الفريقين، وأن اللقاء مجرد مباراة كرة قدم بمجرد انتهاؤها تنتهى المنافسة فى الملعب.

وشدد أشرف صبحى على أن مبادرة لا للتعصب برنامج طويل الأجل، ولا تقف عند نهائى دورى أبطال أفريقيا فقط، وفى وزارة الرياضة نأخذ القرارات ولا ننحاز لأحد على حساب الآخر، بل نتبع الحزم الهادئ، مشيرا إلى أن مبادرة نبذ التعصب تطبق نظام التكامل الذى تدعو له القيادة السياسية بدمج كل المؤسسات المرتبطة بالأمر، وهو ما يسمى التحرك الذكى لنشر المبادرة.

وأكد أشرف صبحى أن حملة لا للتعصب مستمرة على المستوى الشبابى، وأهم مقومات النجاح هو الجانب الإعلامى، ومن هنا نمد أيدينا لليوم السابع، ونحتاج المساندة فى دعم المبادرة قائلا، إنه سيتم مخاطبة الجماهير والإدارات من خلال مدربين فى التعصب، وهى فكرة كرم جبر بأن يتم تدريبهم وتعليمهم الأمن القومى والقانون والاستراتيجيات، وأهم شيء هو الإعلام، لأن المبادرة ممتدة ولا تتوقف ولها نظام تسير عليه .