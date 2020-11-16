شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يبلغ بيراميدز برفض ضم محمد فاروق مقابل الشيخ بقرار من موسيمانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبلغ مسئولو النادى الأهلى نظراءهم فى بيراميدز برفض ضم محمد فاروق فى صفقة انتقال أحمد الشيخ لبيراميدز، بعد عرض الأمر على الجنوب أفريقى بيتسو موسيمانى المدير الفنى للأهلى الذى أكد عدم حاجته للاعب، وأكد مصدر مطلع داخل بيراميدز أن إدارة ناديه تلقت رفضاً على فكرة مبادلة محمد فاروق بأحمد الشيخ لعدم وجود حاجة فنية للاعب.

وتقدم بيراميدز بعرض رسمى لشراء أحمد الشيخ من الأهلى نهائيا، ليتم مناقشة الأمر من جانب الإدارة الحمراء قبل التراجع عن الفكرة، ورفض مسئولو الأهلى مقترح بيراميدز بدخول أحمد الشناوى ضمن الصفقات التى يضمها الفريق الأحمر من بيراميدز هذا الموسم، وأكد مسئولو الأهلى أن الحراسة ليست ضمن الأولويات فى المراكز المطلوبة للتدعيم، بالإضافة لوجود تحفظ فنى على أداء أحمد الشناوى، حيث يملك الثنائى محمد بسام ومحمود جاد فرصا أفضل حال استقرار الأهلى على ضم حارس مرمى جديد، فى الوقت الذى رفض بيراميدز مقترح الأهلى بضم البوركينى إيريك تراورى نجم بيراميدز فى صفقة بيع أحمد الشيخ

ويعود الأهلى لاستئناف تدريباته غداً، الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلى للمرحلة المقبلة التى تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائى دورى أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثى الأهلى الدولى وهم التونسى على معلول، والأنجولى جيرالدو، والمالى أليو ديانج فى مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم فى تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم فى التدريبات.