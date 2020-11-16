شكرا لقرائتكم خبر عن فيفا يخاطب اتحاد الكرة مجدداً لإجراء عمومية اعتماد اللائحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة خطاباً جديداً من الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، يطلب عقد الجمعية العمومية غير العادية لمناقشة واعتماد لائحة النظام الأساسى الجديدة قبل انتهاء فترة ولاية اللجنة الخماسية قبل 30 نوفمبر الجارى، ولم يتطرق الخطاب لموقف الانتخابات سواء بإقامتها من عدمه.

من ناحية أخرى، أرسل الاتحاد المصرى لكرة القدم خطاباً للاتحاد الأفريقى لكرة القدم "كاف" يؤكد خلاله على تقديره لما يقوم به الاتحاد القارى من مجهودات للارتقاء بالكرة والمسابقات الأفريقية، وأشار الاتحاد المصرى فى خطابه إلى تخوفه من أن تؤثر بعض المواقف التحكيمية بشكل سلبى فى بعض المباريات على الجهد الذى يبذله الكاف لصالح المنظومة، مشيرا إلى أن غياب العدالة التحكيمية فى مباراة المنتخب الوطنى أمس أمام توجو ضمن تصفيات المجموعة الثالثة للأمم الأفريقية.