شكرا لقرائتكم خبر عن تأكد إصابة مدير النشاط الرياضى بالأهلى بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أصيب رؤوف عبد القادر، مدير النشاط الرياضى بالنادى الأهلى، بفيروس كورونا، بعدما أجرى فحوصات أثبتت إيجابية العينة، حتى تم عزله لتلقى بروتوكول الفيروس منعا لتفشى الفيروس.

ويبدو أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تهاجم الرياضين بقوة على صعيد كافة الألعاب والمنتخبات والأندية، ما بين كرة القدم واليد والسلة، حتى تم عزل النجوم سواء مدربين أو لاعبين لمواجهة تفشى الفيروس اللعين وسط تحذيرات مشددة وتطبيق البوتوكول العلاجى للتعافى.

نرصد فى السطور التالية أبرز نجوم الرياضة الذين تعرضوا للفيروس فى الهجمة الثانية..

محمد صلاح

هاجم فيروس كورونا فى موجته الثانية نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى الدولى محمد صلاح بعد تأكد إيجابية عينته فى معسكر المنتخب قبل مواجهة مصر وتوجو بتصفيات أفريقيا، حيث غادر صلاح مقر الفندق الذى يتواجد به لإقامة العزل الطبي بعد إصابته بفيروس كورونا وتوجه إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وكشف شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيراً إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

حازم إمام

يواجه حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، شبح الغياب عن مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له 27 من الشهر الجارى على استاد القاهرة الدولى، بعد أن تأكدت إصابة اللاعب بفيروس كورونا، وكشف مصدر مطلع بالأبيض أن حازم يتواجد فى عزل صحى فى الوقت الحالى، حيث تتم متابعة حالته بعدما كان هناك تفضيل بعدم إعلان أى أمر يخصه انتظارًا لنتيجة المسحة الطبية الجديدة التى سيخضع لها اللاعب من جديد.

دونجا لاعب بيراميدز

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، أنه خضع لمسحة طبية ثانية للكشف عن فيرس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، لتستمر إصابته بالفيروس.

وأضاف دونجا، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه ما زال يخضع لبروتوكول العزل المنزلي مع تلقى العلاج المحدد، داعيًا الله عز وجل أن يتم شفاه وشفاء كل مصاب على خير، موضحًا أن أعراض الإصابة بالفيروس شديدة الألم.

محمد اللقانى مدرب طائرة الزمالك

أصيب محمد اللقانى، مدرب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بفيروس كورونا وفقاً لتقارير ومعلومات من داخل فريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، فيما لم يُعلن مسئولو النادي أو جهاز الكرة الطائرة بالزمالك بشكل رسمى عن إصابة اللقاني بكورونا ولا عن لاعبين آخرين في الفريق، حسبما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

إسلام حسن

فيما أصيب أيضا إسلام حسن لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بفيروس كورونا أثناء تواجده بمعسكر المنتخب الأول الذى يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2021 بمصر ، حتى تم عزله من أجل عدم تفشى الفيروس لباقى اللاعبين.

ثنائى سلة الزمالك

تعرض الثنائي عمر هشام وهيثم السحرتي لاعبا فريق كرة السلة بنادى الزمالك إلى الإصابة بفيروس كورونا، وخضع الثنائى الى المسحة الطبية والتي أثبتت إيجابية العينة.. وكان عمر هشام ضمن القائمة التي اختارها أحمد مرعى المدير الفني للمنتخب المقرر أن يشارك في معسكر الاعداد للتصفيات الافريقية التي تقام نهاية نوفمبر الجارى، إلا أنه لم ينضم الى تجمع الإسكندرية، حيث حصل على راحة لمدة 24 ساعة بين تجمع القاهرة والإسكندرية، ولكنه شعر بالأعراض وخضع للتحليل الذي أثبت إصابته بالفيروس المستجد.

محمد سند

أصيب محمد سند، لاعب منتخب مصر لكرة اليد المحترف فى صفوف فريق نيم الفرنسي، بفيروس كورونا شهر أكتوبر الماضى، ومن المنتظر أن يخضع لفترة عزل فى فرنسا من أجل التعافى من الفيروس قبل أن يعود مجددا للتدريبات.