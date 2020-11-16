شكرا لقرائتكم خبر عن تقرير "الرباط الخارجى" يطمئن الأهلى حول لحاق محمد هانى بكلاسيكو أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الجهاز الطبي بالأهلي تقريرا مفصلا عن إصابة محمد هانى ظهير أيمن الفريق من الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بعد إصابته فى مواجهة توجو الأولي ليتم استبعاده من المواجهة الثانية.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً، الثلاثاء، بعد حصول الفريق على راحة اليوم ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجارى، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.

كما خضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره في القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب.