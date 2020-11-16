شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الأزهر فى توجو تدعم منتخب مصر فى مباراة الغد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحضر أعضاء بعثة الأزهر الشريف فى العاصمة التوجولية لومى مباراة منتخب مصر أمام توجو غدا، الثلاثاء فى الجولة الرابعة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة أمم أفريقيا 2022 بالكاميرون، وتواصل أعضاء بعثة الأزهر مع السفير المصرى فى توجو ووعدهم بالحضور بأعداد محدودة فى ضوء الإجراءات المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويخوض منتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى، فى السادسة مساء اليوم الاثنين، مرانه الوحيد على ملعب "كيغيه" الذى يستضيف مباراة الفراعنة أمام توجو غدا الثلاثاء، في الجولة الرابعة بالتصفيات الأفريقية المؤهلة لأمم أفريقيا 2022، وكان حسام البدرى منح اللاعبين راحة أمس الأحد من التدريبات بعد وصول بعثة الفراعنة في ساعة متأخرة بعد رحلة طيران استمرت 6 ساعات.

من ناحية أخرى، عقد حسام البدرى، المدير الفنى لمنتخب مصر، جلسة مع طارق حامد لاعب الفراعنة لاحتواء غضبه بعد نهاية اللقاء أمام توجو فى الجولة الثالثة لتصفيات بطولة كأس الأمم الأفريقية. وتحدث البدرى مع طارق حامد وأكد له أنه لا يليق بلاعب كبير مثله أن ينفعل بهذه الطريقة بعد اللقاء، موضحا أنه دفع بالثنائى محمد الننى وعمرو السولية فى البقاء بصفة أساسية لرغبته فى الهجوم والضغط وتحقيق الفوز لتصحيح أوضاع منتخب مصر فى المجموعة.

وفى المقابل، رد طارق حامد بأن عصبيته نتيجة غيرته على قميص منتخب مصر ورغبة منه فى المشاركة بصفة دائمة مع الفراعنة لكنه لا يوجد لديه أزمة مع الجهاز الفنى.