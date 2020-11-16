شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يؤكد اهتمام الوزارة ببرامج التنمية المستدامة وفق خطة منهجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، ومحمد سعفان وزير القوى العاملة، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح اليوم الاثنين، الجلسة الافتتاحية لفعاليات الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة تحت عنوان "الاستثمار المسؤول بوابة التعافى والعبور بالأزمات"، بحضور مجموعة من الخبراء فى مجال التنمية المستدامة ومسئولى القطاع الخاص.

ويتضمن المؤتمر مجموعة من الجلسات تناقش الموضوعات المتعلقة بالمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة، وتدور الجلسات حول خطوات الإسراع فى تنفيذ خطط التنمية المستدامة فى مصر، وسبل تحقيق شراكات فعالة بين القطاعات المختلفة لتنفيذ هذه الخطط، ودور القطاع الخاص فى دعم منظومة إعادة التدوير، وأفضل ممارسات القطاع العام والخاص والمجتمع المدنى لمواجهة الآثار المترتبة على أزمة فيروس كورونا.

وفى كلمته، قال الدكتور أشرف صبحى، "تأتى المشاركة فى فعاليات الملتقى تأكيداً على تضافر الجهود، وتكاتف جميع الأطراف المعنية؛ لدعم مجهودات الدولة المصرية بتحقيق تنمية مستدامة متوازنة تضمن مستقبل أفضل، وعقد المزيد من الشراكات الفعالة التى تحقق نمو مستدام وفقاً لرؤية مصر للتنمية المستدامة 2030".

وأوضح صبحى أن الحكومة المصرية، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، تضع محور التنمية المستدامة فى مقدمة الأولويات الوطنية فى ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، ويتجسد ذلك جلياً فى استراتيجية التنمية المستدامة “رؤية مصر 2030″، التى نعمل جميعاً على تحقيقها فى شتى القطاعات، والمجالات الاقتصادية، والاجتماعية، مؤكداً أن الحكومة تولى اهتماماً بتحديث رؤية مصر 2030 بشكل مستمر فى ضوء المتغيرات السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية والبيئية.

وعلى صعيد مشروعات وبرامج الوزارة، أكد الدكتور أشرف صبحى أن وزارة الشباب والرياضة تولى بالغ الاهتمام ببرامج التنمية المستدامة وفق خطة منهجية، فتحرص على تأهيل الشباب لمتطلبات سوق العمل، ونشر ثقافة العمل الحر، وتنفيذ مبادرات التأهيل للتوظيف منها مبادرة "طور وغير"، إضافة إلى تشجيع الشباب على الإقبال على المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ مساهمةً فى القضاء على البطالة بالتعاون مع مؤسسات القطاع الخاص.

وأضاف الوزير يتم العمل على تنمية مهارات النشء والشباب، وتوعية مداركهم بمختلف القضايا، وتشجيعهم على أهمية المشاركة السياسية، وصقل مهاراتهم فى شتى المجالات من خلال البرامج والمشروعات التى يتم تنفيذها داخل المنشآت الشبابية والرياضية فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأضاف وزير الشباب والرياضة أنه انطلاقاً من كون تحسين النمط الصحى للمواطنين من أحد أهداف التنمية المستدامة، نسعى لتحقيقه على أرض الواقع من خلال برامج التنمية الرياضية، ونشر ثقافة الممارسة الرياضية بالمجتمع؛ تنفيذاً لتوجيهات السيد الرئيس، فضلاً عن العمل على إطلاق المهارات الإبداعية، واكتشاف الموهوبين وتوعيهم، وتوفير الخدمات الشبابية والرياضة فى كافة المحافظات، وبث روح الولاء والانتماء بين النشء والشباب.

ونوه وزير الرياضة إلى إطلاق الوزارة المشروع القومى للموهبة والبطل الأوليمبى الذى يستهدف اكتشاف الموهوبين رياضياً من خلال تطبيق معايير وأسس علمية وبدنية لاختيار الأفضل، والعمل وفق برنامج تأهيلى تدريبى لهم فى إطار من الدعم والرعاية للموهوبين وتقديمهم كأبطال رياضيين لمصر فى مختلف الألعاب.

وأكد الدكتور أشرف صبحى على أهمية الشراكات المجتمعية مع مختلف المؤسسات، مشيراً إلى مشاركة القطاع الخاص فى تطوير مراكز الشباب من خلال مشروعات الطرح الاستثماري.

وقال الوزير فى ختام كلمته :"نتشارك معكم اليوم فى الملتقى العاشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة فى مصر، لنتحاور سوياً ونستمع إلى الآراء ووجهات النظر البناءة، من أجل هدف واحد نتكاتف من أجل تحقيقه نحو مستقبل أفضل، مشيراً إلى دراسة توصيات ومخرجات الملتقى وتطبيق ما يمكن منها فى ضوء العمل التكاملى الذى تنتهجه الدولة المصرية.