شكرا لقرائتكم خبر عن الموجة الثانية للكورونا تهاجم الرياضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الموجة الثانية لفيروس كورونا تهاجم الرياضين بقوة على صعيد كافة الألعاب والمنتخبات والأندية، ما بين كرة القدم واليد والسلة، حتى تم عزل النجوم سواء مدربين أو لاعبين لمواجهة تفشى الفيروس اللعين وسط تحذيرات مشددة وتطبيق البوتوكول العلاجى للتعافى.

نرصد فى السطور التالية أبرز نجوم الرياضة الذين تعرضوا للفيروس فى الهجمة الثانية..

هاجم فيروس كورونا فى موجته الثانية نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزى الدولى محمد صلاح بعد تأكد إيجابية عينته فى معسكر المنتخب قبل مواجهة مصر وتوجو بتصفيات أفريقيا، حيث غادر صلاح مقر الفندق الذى يتواجد به لإقامة العزل الطبي بعد إصابته بفيروس كورونا وتوجه إلى الجونة لاستكمال فترة العزل الطبي هناك، بعد التشاور مع المسئولين عن العزل الصحي والحصول على موافقتهم.

وكشف شعبان بسطاوى، مدير العلاقات العامة اتحاد الكرة، أن نجم ليفربول الإنجليزي حصل على موافقة طبية لمغادرة الفندق واستكمال العزل الطبى في الجونة، مشيراً إلى أن اللاعب توجه إلى الجونة بسيارة خاصة، حيث يجري مسحة طبية جديدة فى أحد المستشفيات بالغردقة، للتأكد من الشفاء قبل السفر إلى إنجلترا.

يواجه حازم إمام، الظهير الأيمن لنادى الزمالك، شبح الغياب عن مواجهة الأهلى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا، والمقرر له 27 من الشهر الجارى على استاد القاهرة الدولى، بعد أن تأكدت إصابة اللاعب بفيروس كورونا، وكشف مصدر مطلع بالأبيض أن حازم يتواجد فى عزل صحى فى الوقت الحالى، حيث تتم متابعة حالته بعدما كان هناك تفضيل بعدم إعلان أى أمر يخصه انتظارًا لنتيجة المسحة الطبية الجديدة التى سيخضع لها اللاعب من جديد.

أكد نبيل عماد دونجا، لاعب وسط الفريق الكروى الأول بنادى بيراميدز، أنه خضع لمسحة طبية ثانية للكشف عن فيرس كورونا، وجاءت نتيجتها إيجابية، لتستمر إصابته بالفيروس. وأضاف دونجا، فى تصريحاته لـ"الخليج 365"، أنه ما زال يخضع لبروتوكول العزل المنزلي مع تلقى العلاج المحدد، داعيًا الله عز وجل أن يتم شفاه وشفاء كل مصاب على خير، موضحًا أن أعراض الإصابة بالفيروس شديدة الألم.

أصيب محمد اللقانى، مدرب فريق الكرة الطائرة بنادى الزمالك، بفيروس كورونا وفقاً لتقارير ومعلومات من داخل فريق الكرة الطائرة بالقلعة البيضاء، فيما لم يُعلن مسئولو النادي أو جهاز الكرة الطائرة بالزمالك بشكل رسمى عن إصابة اللقاني بكورونا ولا عن لاعبين آخرين في الفريق، حسبما يتردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

فيما أصيب أيضا إسلام حسن لاعب فريق كرة اليد بالنادى الأهلى بفيروس كورونا أثناء تواجده بمعسكر المنتخب الأول الذى يستعد لخوض منافسات كأس العالم 2021 بمصر ، حتى تم عزله من أجل عدم تفشى الفيروس لباقى اللاعبين.