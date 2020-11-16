شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلب من طاهر محمد أشعة إضافية لتحديد حجم مزق الأمامية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب مسئولو النادي الأهلي من طاهر محمد طاهر، لاعب الفريق الجديد الوافد من المقاولون العرب، أشعة إضافية لتحديد حجم مزق العضلة الأمامية، ومن ثم تحديد مدة غيابه عن التدريبات قبل الانتظام بشكل طبيعى مع الفريق الأحمر استعداداً لمباريات الموسم الجديد.

وخضع طاهر محمد طاهر لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره فى القلعة الحمراء وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب.

ورغم أن إدارة الأهلي كانت تُنسّق مع نظيرتها فى المقاولون العرب طوال الفترة الماضية بشأن حقيقة مُعاناة طاهر محمد طاهر من إصابات، وتأكد مسئولو الأهلي من سلامة اللاعب وعدم شكواه من آية إصابات مزمنة.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.