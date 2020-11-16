الامارات | مفاجأة.. عصام الحضري يتلقى عرضاً للعودة إلى الملاعب

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شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجأة.. عصام الحضري يتلقى عرضاً للعودة إلى الملاعب والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف حارس مرمى منتخب مصر السابق عصام الحضري عن تلقيه عرضاً من نادي "زد" المصري -حديث التأسيس- الأمر الذي سيعيده إلى الملاعب مجدداً على الرغم من عدم خوضه أي مباراة منذ مشاركته مع الفراعنة في نهائيات كأس العالم "روسيا 2018".
وقال الحضري لقناة "أون تايم سبورتس": "تلقيت عرضا من نادي زد للعودة للملاعب مرة أخرى، وسأتخذ قراري بعد انتهاء جلستي مع مسؤولي النادي".
وأوضح: "لن أعود من الاعتزال إلا إذا كان النادي سيضيف لعصام الحضري وأن أضيف أنا أيضا للفريق".
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