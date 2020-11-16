شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق تصفيات بطولة اوليمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - انطلقت التصفيات التمهيدية لبطولة اوليمبياد المحافظات الحدودية بشمال سيناء، من أمام الصالة المغطاة بإستاد العريش الرياضي في مدينة العريش، بمشاركة كليب راشد، مدير عام مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء.

وأكد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء، أن التصفيات ستجري في خماسي كرة قدم بنين وبنات، كرة طائرة بنين وبنات، تنس طاولة بنين وبنات، كرة السرعة بنين وبنات، ألعاب القوى بنين وبنات 100متر- 800 متر، وثب طويل، كرة طائرة شاطئية بنين وبنات، الكاراتيه كاتا جماعي بنين وبنات، بجانب الشطرنج بنين وبنات.

أضاف التصفيات جرت على مستوى الإدارة خلال النصف الأول من نوفمبر، والنهائيات ستجري على مستوى المحافظة خلال النصف الثاني من نوفمبر، والتصعيد على مستوى الجمهورية خلال شهر ديسمبر 2020 بمدينة شرم الشيخ في محافظة جنوب سيناء.