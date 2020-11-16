شكرا لقرائتكم خبر عن طلاب تربية رياضية بجامعة قناة السويس يتألقون في بطولات الجمهورية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس، أن طلاب تربية رياضية يواصلون تألقهم بالبطولات الرياضية التي يشاركون بها على مستوي الجمهورية.

وقال إن الطلاب حصدوا خمس ميداليات ببطولتى الجمهوريه للمياه المفتوحه بسباحه الزعانف وبطولة كأس مصر للملاحه الرياضية.

وأشاد رئيس الجامعه بطلابه المتميزين رياضيا متمنيا لهم مزيد من التفوق العلمى والرياضي.

من ناحيته أشار الدكتور محمد شقيدف نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إلى حصول الطالبه سهير اشرف محمود فرغلي الطالبه بالمستوى الثانى بكليه التربيه الرياضيه على المركز الثالث والميداليه البرونزيه في سباق المسافات الطويله 4 كم ببطوله الجمهوريه للمياه المفتوحه بالسباحه الزعانف والمقامه في شرم الشيخ في الفتره من ١١ الى١٥ نوفمبر الحالى.

وعن مشاركات الطلاب ببطولة كأس مصر للملاحه الرياضية والمقامه بالمدينه الشبابية بأبوقير بالإسكندرية والتى اقيمت ١٣ نوفمبر الحالى أعلن الدكتور محمد غنيم منسق عام الأنشطة الطلابية عن فوز الطالب عبدالهادى جميل محمد بالمستوى الثالث بكلية التربيه الرياضية على المركز الثانى والميدالية الفضية.

بينما أكد الدكتور أحمد كمال مستشار اللجنة الرياضية حصول الطالب محمد ابراهيم السيد بالمستوى الثالث بكلية التربية الرياضية على المركز الثالث والميدالية البرونزيه للكبار رجال تحت ٢٤ سنة، كما حصلت الطالبة ايمان خالد عبدالحميد بالمستوى الرابع بكلية التربيه الرياضية على المركز الثانى والميدالية الفضيه للكبار سيدات تحت ٢٤ سنه.

وعبر دكتور ماجد العزازى عميد كلية التربية الرياضية عن فخره بانجازات طلابه وحصادهم البطولات مؤكدا ان الهدف من الكلية اعداد ابطال في كل الالعاب من خلال المناهج العلمية والعملية بالكلية.

احد الفائزات من طالبات تربية رياضية بجامعة القناة

طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس الفائزين بالميداليات

طلاب كلية التربية الرياضية بجامعة قناة السويس الفائزين بالميداليات