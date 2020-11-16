شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق شعلة الأولمبياد الرياضي لجنوب سيناء والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أطلق اللواء مجدي الوصيف، السكرتير العام المساعد لمحافظة جنوب سيناء بمركز شباب طور سيناء نيابة عن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء شعلة الأوليمبياد الرياضي بمحافظة جنوب سيناء.

حيث ينفذ الأوليمبياد للمحافظات الحدودية والذى تنظمه الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة على مدار شهري نوفمبر وديسمبر 2020، بمشاركة 20 مركز شباب من مراكز شباب بالمحافظة، وبحضور دكتور حاتم عبدالرحمن سعد الله ودكتور حسين جمعة حسين الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة وأحمد عبدالعزيز وكيل مديرية الشباب والرياضية «للشباب» .

وتشهد الأوليمبياد التنافس في ألعاب «كرة القدم، كرة السلة، كرة اليد، تنس الطاولة، الكاراتيه، كرة القدم الشاطئية، ألعاب القوى».

وتنطلق المرحلة التمهيدية لمنافسات منتصف نوفمبر الجاري لتحديد الفرق الفائزة للتنافس في المراحل التالية، ويقام اللقاء الختامي للأوليمبياد لتحديد الفائزين في منتصف ديسمبر المقبل بمدينة شرم الشيخ.

ويذكر أن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة أكد تكثيف الوزارة للأنشطة والمشروعات المقدمة لأبناء مصر في جميع المحافظات، وفى مقدمتها المحافظات الحدودية، والعمل على نشر ممارسة الرياضة، وجعلها أسلوب حياة من خلال تلك البرامج في ضوء تنفيذ توجيهات القيادة السياسية، وتماشياً مع رؤية واستراتيجية الوزارة.

وتوقع الوزير تحقيق النجاح للأوليمبياد الرياضي للمحافظات الحدودية، وتكريم الفائزين في المنافسات المختلفة تحفيزاً وتقديراً لهم، مشيراً إلى أن الأوليمبياد ستُحدث حالة من الرواج للأنشطة الرياضية والتنافس بين المشاركين، وتساهم في تعزيز قنوات التواصل بين الشباب المتنافسين من أبناء المحافظات الحدودية.