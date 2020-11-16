شكرا لقرائتكم خبر عن تعرَّف على موعد مباراة العودة بين مصر وتوجو وتردد القنوات الناقلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

يواجه المنتخب المصري لكرة القدم غدًا فريق توجو في الساعة السادسة مساء غدًا الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر على ملعب دى كيجيه في توجو، ضمن تصفيات بطولة كأس الأمم الإفريقية والتى تستضيفها دولة الكاميرون 2022.

و يحتل المنتخب المصرى المركز الثانى في المجموعة السابعة برصيد 5 نقاط بعد لعب 3 مبارايات، بينما يتصدر منتخب جزر القمر المركز الأول برصيد 8 نقاط بعد لعب 4 مبارايات، ويليهما المنتخب الكينى في المركز الثالث برصيد 3 نقاط بعد لعب 4 مبارايات، ويأتى منتخب توجو في المركز الرابع برصيد نقطة وحيدة بعد خوضه 3 مبارايات.

تعادل الفريق المصرى في مباريتين وفاز في الثالثة حتى الآن في تصفيات المجموعة السابعة؛ فتعادل مع كينا بهدف لكل منهما، كما تعادل مع جزل القمر بلا أهداف، بينما فاز على فريق توجو بهدف في المباراة التى أقيمت في استاد القاهرة.

تبث قناة beIN Sports HD 7، المباراة عبر الترددات التالية:

اسم القناة: Bein Sport HD 7 -- القمر الصناعى: سهيل سات 1 25.5 شرق -- التردد 11585 -- معدل الترميز 30000 2/3 -- الاستقطاب عمودى -- التشفير اردويتو 2.