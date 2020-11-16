شكرا لقرائتكم "الرباط الخارجي" يرفع درجة تفاؤل الأهلى تجاه إصابة محمد هانى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تلقى الجهاز الطبي بالأهلي تقريرا مفصلا عن إصابة محمد هاني ظهير ايمن الفريق من الجهاز الطبي لمنتخب مصر، بعد اصابته في مواجهة توجو الأولي ليتم استبعاده من المواجهة الثانية.

واكد مسئولو الأهلي ان مكان اصابة محمد هاني هو الرباط الخارجي للركبة والذي يعد علميا اكثر قوة وثباتا من الرباط الداخلي، لتزداد احتمالية لحاقة بمواجهة الزمالك في نهائي بطولة دوري ابطال افريقيا والمقرر اقامتها يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ان طبيب المنتخب اكد ان الإصابة عبارة عن جذع بسيط وليس اصابة تحتاج لفترة طويلة للعلاج.

ويعود الأهلي لاستئناف تدريباته غداً الثلاثاء بعد حصول الفريق على راحة اليوم الاثنين، ويستعد الأهلي للمرحلة المقبلة التي تشهد استكمال منافسات كأس مصر أمام أبوقير للأسمدة، بالإضافة إلى خوض نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام الزمالك يوم 27 نوفمبر الجاري، كما ينتظم ثلاثي الأهلي الدولي وهم التونسي علي معلول، والأنجولي جيرالدو، والمالي أليو ديانج في مران الفريق يوم 19 نوفمبر الجاري، بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخبات بلادهم في تصفيات أمم إفريقيا المقبلة، وحرص سيد عبد الحفيظ مدير الكرة على الاطمئنان عليهم والتأكيد على موعد انتظامهم في التدريبات.

كما خضع طاهر محمد طاهر، لاعب الأهلي الجديد، لفحوصات طبية شاملة خلال الساعات الماضية في النادي وخارجه من أجل الاطمئنان عليه بعد ظهوره في القلعة الحمراء خلال الساعات الماضية وإعلان ضمّه للقلعة الحمراء مؤخراً لمدة خمسة مواسم، وقام الجهاز الطبي للأهلي بقيادة الدكتور خالد محمود بالإشراف على الفحوصات الشاملة لطاهر المُنضم للنادي من المقاولون العرب.